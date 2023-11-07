США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году на 20 тыс. б/с

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,92 млн б/с до 12,9 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Тем не менее, данный прогнозный показатель по-прежнему выше исторического рекорда добычи нефти в стране, который был установлен в 2019 году, - 12,315 млн б/с.

Он также превышает результат 2022 года почти на 1 млн б/с.

Ведомство ожидает, что рекорд может быть обновлен уже в следующем году. EIA повысило прогноз добычи нефти на 2024 год на 30 тыс. б/с относительно отчета прошлого месяца, до 13,15 млн б/с.