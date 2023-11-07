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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти и ЖУВ в РФ в 2023 г. на 100 тыс. б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти и ЖУВ в РФ в 2023 г. на 100 тыс. б/с
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты скорректировали прогноз добычи нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в России на 2023 год, увеличив его на 100 тыс. б/с, до 10,73 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA) США.

Месяцем ранее аналитики ведомства прогнозировали данный показатель на уровне 10,63 млн б/с.

По оценке Минэнерго США, уровень производства нефти в России после начала конфликта на Украине значительно упал, но к середине 2023 года добыча стабилизировалась на уровне 10,6 млн б/с.

"Мы предполагаем, что добыча нефти в России останется относительно стабильной в течение оставшейся части нашего прогнозного периода и составит в среднем 10,7 млн б/с", - говорится в отчете.

В следующем году ведомство ожидает, что РФ практически сохранит уровень добычи нефти и ЖУВ на уровне прогнозного показателя 2023 года - 10,72 млн б/с.

РФ США нефть
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