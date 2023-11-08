Президент Ирана поднимет проблему Газы на саммите ОЭС в Ташкенте

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует поднять вопрос Газы на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в четверг в Ташкенте, сообщает IRNA.

Утром в среду Раиси отбыл из Тегерана с официальным визитом в Таджикистан, в четверг он примет участие в 16-м саммите ОЭС в Ташкенте.

По его словам, "все обеспокоенные люди повсюду в мире сегодня испытывают серьезную ненависть к сионистскому режиму и его ужасным преступлениям".

Раиси также заявил, что в мире недовольны действиями международных организаций в отношении Газы.

"Бездействие международных организаций стало очевидным для людей, и они очень хорошо чувствуют, что этот механизм несправедлив", - отметил президент Ирана.