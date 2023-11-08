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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 г. может составить 24 млн т

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года может составить 24 млн тонн. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума в среду.

"Мы определили уже квоту на следующий год – с 15 февраля, как всегда устанавливается квота на вывоз. Она составит 24 млн тонн с учетом тех преференций, которые сейчас есть у новых территорий", - сказала она.

По состоянию на 7 ноября, в России, с учетом новых территорий, собраны 147 млн тонн зерна. "Понятно, что что-то не уберем до конца года. (...) С учетом планируемых объемов сбора, потенциал наш по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 млн тонн", - добавила первый замминистра.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В отличие от предыдущей, она стала тарифной и распределялась по историческому принципу. В 2022 году квота составляла 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году размер квоты составляет 25,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о введении ежегодной квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. Она не распространяется на страны ЕАЭС.

Минсельхоз
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