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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дубровин покинул союз

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин покинул союз в связи с переходом на другую работу, сообщает ВСС.

Сейчас проходят консультации с участниками рынка по назначению нового куратора направления страхования жизни в структуре союза.

Дубровин также был заместителем председателя комитета по развитию страхования от несчастного случая и болезней и страхования жизни ВСС, заместителем председателя комитета по развитию электронной коммерции ВСС.

Президент ВСС Евгений Уфимцев считает, что Дубровину удалось сплотить страховое сообщество вокруг решения ключевых для рынка задач.

"Интерфаксу" сам Дубровин сказал, что за четыре года работы в ВСС приобрел значительный опыт "в области формирования регуляторных условий построения экосистемы по страхованию жизни на российском рынке". Теперь он планирует "продолжить деятельность в сфере реализации высокотехнологичных медицинских проектов, а также проектов, связанных с сервисами обеспечения медицинской помощи".

Виктор Дубровин Евгений Уфимцев ВСС
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