Warner Bros. в III квартале сократила убыток в 5,5 раза, хуже ожиданий

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery, которая была создана в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T Inc.) с Discovery Inc., в третьем квартале сократила чистый убыток в 5,5 раза, хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $417 млн, или $0,17 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $2,31 млрд, или $0,95 на акцию, зафиксированным за аналогичный период прошлого года.

Показатель включает в себя доналоговую амортизацию в размере $1,76 млрд и расходы на реструктуризацию в $269 млн.

Выручка повысилась на 2% - до $9,98 млрд с $9,82 млрд годом ранее. Вышедший в июле фильм "Барби" собрал в мировом прокате около $1,5 млрд и стал самым кассовым за всю историю Warner Bros.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит убыток в размере $0,09 на акцию при выручке в $9,97 млрд.

Число подписчиков стримингового сервиса Warner Bros. Discovery составило 95,1 млн, сократившись за квартал на 700 тыс.

Между тем глобальная выручка в расчете на подписчика повысилась до $7,82 с $7,71 кварталом ранее. Свободный денежный поток был положительным и составил $2,06 млрд против минус $192 млн годом ранее.

Котировки акций компании на предварительных торгах в среду снижаются на 1%.

Портфель Warner Bros. Discovery объединяет множество хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.