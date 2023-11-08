Выручка российских разработчиков софта для промышленности выросла вдвое с 2021 г.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские разработчики специализированного софта для промышленных предприятий – систем автоматизированного проектирования (САПР) за два года удвоили свою выручку. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У нас вчера была стратегическая сессия по PLM-разработчикам (PLM - Product Lifecycle Management, управление жизненным циклом продукции - ИФ), российским САПРам. Мегафакт, что за два года наши российские разработчики САПРов – это системы автоматизированного проектирования – для промышленности удвоили свою выручку", - сказал Шадаев журналистам в среду.

По его словам, если по итогам 2021 года выручка российских разработчиков была 7,3 млрд руб., и им принадлежала где-то 1/3 рынка до спецоперации, то сейчас они удвоили свою выручку и в 2023 году она составит 14,8 млрд рублей. Речь, уточнил Шадаев, идет об органической выручке компаний. Еще 3,8 млрд рублей "были выделены в виде грантов крупным компаниям (так называемые якорные заказчики - ИФ) на внедрение российских PLM-решений".

По прогнозам Минцифры, в 2024 году выручка российских разработчиков САПР составит 23,6 млрд рублей, сказал министр. При этом он отметил, что в 2021 году общая выручка как зарубежных, так и российских вендоров в этом сегменте российского рынка ПО (программное обеспечение) составила 22,3 млрд рублей.

"То есть это супер-пример, когда у нас была 1/3 (рынка - ИФ), мы на треть просели, но уже больше половины ее отыграли на российских компаниях, и у них выручка в два раза выросла. Благодаря активной поддержке правительства и стимулирования заказчиков", - сказал Шадаев.

Ранее отмечалось, что в отдельных сегментах российского софтверного рынка произошел или ожидается рост на десятки процентов. При этом в целом совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения в 2023 году вырастет, по прогнозу ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" на 24% – почти до 2 трлн рублей с 1,6 трлн рублей по итогам 2022 года. Продажи на внутреннем рынке увеличатся до 1,5 млрд рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее, а объем продаж на внешнем рынке составит около 413 млрд рублей (544 млрд рублей в 2022 году).