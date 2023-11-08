Россия за девять месяцев увеличила экспорт рапсового масла в два раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ в январе-сентябре 2023 года экспортировала 1,3 млн тонн рапсового масла, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Экспортная выручка выросла на 40%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В последние годы крупнейшим покупателем отечественного рапсового масла является Китай. За девять месяцев этого года отгрузки на его рынок выросли в 2,9 раза и превысили 1,1 млн тонн. Из стоимость увеличилась в 1,9 раза. Рост экспорта в Китай, как и экспорта в целом, в первую очередь обусловлен значительным увеличением урожая и сохранением ограничений на вывоз рапса, отметил директор маслосырьевого дивизиона компании "ЭФКО" Михаил Хохлов, мнение которого представлено в пресс-релизе.

"Дополнительно рост поставок в Китай связан с сохранением высокого спроса именно на это масло в КНР", - добавил он.

Одним из основных покупателей российского рапсового масла является также Турция, начавшая его импорт в сентябре 2022 года. За девять месяцев в Турцию было поставлено 9,2 тыс. тонн этого масла.

Согласно сообщению, РФ входит в топ-3 мировых поставщиков рапсового масла. По данным ITC Trade Map, в 2022 году глобальный экспорт этого масла превысил $14 млрд . На Канаду пришлось 34% этого объема, на Германию - 12%, на Россию - 10%. В 2017 году российская доля составляла лишь 3,8%. По данным ФТС, на которые ссылается центр, за последние пять лет объем экспорта рапсового масла из России увеличился в 3,4 раза в натуральном и в шесть раз - в стоимостном выражении.

В 2023/2024 сельхозоду (сельхозгод по масложировой продукции с сентября по август) экспортный потенциал РФ также будет значителен, ожидают эксперты рынка. "В текущем сезоне урожай рапса в России прогнозируется ниже примерно на 10%, однако объемы экспорта по всем основным направлениям останутся высокими", - считает Хохлов.

"Несмотря на сокращение посевных площадей под рапсом, с учетом переходящих остатков производство рапсового масла в наступившем сезоне будет близко к рекорду 2022/2023 сельхозгода и ожидается на уровне 1,4 млн тонн", - прогнозирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Внутреннее потребление составляет не более 50 тыс. тонн в год, остальные объемы планируется отправить на внешние рынки.