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Citigroup заплатит $25,9 млн за дискриминацию американских армян

Citigroup заплатит $25,9 млн за дискриминацию американских армян
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американскому банку Citigroup Inc. придется выплатить $25,9 млн в виде штрафов и компенсаций в связи с дискриминацией американцев армянского происхождения при выдаче кредитных карт.

Как говорится в сообщении Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB), в период с 2015 по 2021 гг. Citi отказывал в выдаче кредитных карт заявителям, которых сотрудники банка идентифицировали как американских армян, основываясь на их фамилиях.

"CFPB обнаружил, что Citi преднамеренно дискриминировал заявителей армянского происхождения, основываясь, главным образом, на произношении их фамилий, - заявил директор ведомства Рохит Чопра. - Банк стереотипно представлял армян как склонных к преступлениям и мошенничеству. На самом деле Citi незаконно фабриковал документы, чтобы скрыть дискриминацию".

Руководители Citi требовали от сотрудников не обсуждать эти практики в письменной форме или в записываемых телефонных разговорах, отмечается в сообщении CFPB.

"Сотрудники Citi лгали относительно оснований отказа в выдаче карт заявителям, указывая фиктивные причины", - заявил регулятор.

В соответствии с распоряжением CFPB, Citi придется направить $1,4 млн на возмещение ущерба пострадавшим от дискриминации гражданам и заплатить штраф в $24,5 млн.

Речь идет о подразделениях Citi в районе города Глендейл (Калифорния), где проживает порядка 15% всех американцев армянского происхождения.

Citigroup Citi Калифорния
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