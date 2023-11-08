Матыцин внес предложения по получению налогового вычета за спорт на Госуслугах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил предусмотреть возможность получения налогового вычета за занятия спортом в проактивном режиме через портал Госуслуг.

"Одним из наших предложений является использование возможностей Федеральной государственной информационной системы "Спорт" и единого портала Госуслуг. Мы предполагаем сформировать верифицированный список организаций посредством подачи заявлений через портал Госуслуг, параллельно сверяя данные с ФНС. У граждан в личном кабинете Госуслуг появится возможность получить налоговый вычет в проактивном режиме", - сказал Матыцин во время совещания президента РФ с членами правительства в среду.

По мнению министра, данный подход должен повысить качество предоставляемых услуг и доступность социального вычета.

Граждане РФ, а также их дети имеют право на налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.