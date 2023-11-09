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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Магнит" приобрел 100% маркетплейса KazanExpress

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" закрыл сделку по приобретению 100% маркетплейса KazanExpress (ООО "КазаньЭкспресс"), говорится в сообщении ритейлера.

На базе актива будет запущен собственный маркетплейс под названием "Магнит Маркет", сообщал ранее ритейлер.

Актив выкуплен у "Aliexpress Россия", который владел контрольной долей в маркетплейсе – 56,27%, а также у предпринимателя Сергея Еремеева (собственник 33,83%), основателей компании Линара Хуснуллина (7,8%) и Кевина Ханды (2,1%), сообщила компания.

"В течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд "Магнит Маркет". В дальнейшем приложение KazanExpress будет интегрировано в OMNI приложение "Магнита", - говорится в сообщении компании.

На сайте KazanExpress сообщается, что компания основана в 2017 году Линаром Хуснуллиным и Кевином Хандой. На торговой площадке представлены китайские и российские товары с бесплатной доставкой за один день. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", за 2022 год ООО "КазаньЭкспресс" нарастило выручку практически в 4 раза до 2,8 млрд рублей, увеличив при этом убыток до 1,6 млрд рублей с 807 млн рублей в 2021 году.

По оценке аналитической компании INFOline, аудитория KazanExpress превышает 5 млн человек в месяц, ассортимент – порядка 1,5 млн SKU.

Магнит KazanExpress
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