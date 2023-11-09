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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Производство вина в РФ к 2050 году планируется увеличить более чем в 2 раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Производство вина в РФ к 2050 году может увеличиться до 1 ,2 млрд литров с 487 млн литров в 2022 году, потребление – до 12 литров на человека в год с 6,2 литра соответственно.

Как сообщил сооснователь, вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев на Всероссийском винодельческом форуме в четверг в Москве, такие параметры предусмотрены в проекте федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия РФ до 2050 года. Этот документ в настоящее время разрабатывается.

По его словам, площади виноградников предполагается увеличить до 300 тыс. га с нынешних 101 тыс. га.

Однако, отметил он, цель стратегии – "не увеличение площадей, хотя мы об этом тоже пишем". "Прежде всего – нам надо думать про подушевое потребление в течение года", - сказал он, добавив, что 6,2 литра в 2022 году – это не только тихие и игристые, но и фруктовые вина, а также напитки с добавлением и без добавления спирта. И это обстоятельство должно быть учтено.

"Средством достижения поставленных целей должно стать изменение модели производства вина с экстенсивного советского, колхозного, когда надо было гнать литры усредненного качества, в сторону интенсивного", - заявил Корнеев.

По его словам, рост потребления вина должен идти в том числе за счет снижения доли потребления пива и крепких спиртных напитков.

Как сообщалось, в 2022 году в РФ было произведено 32,7 млн декалитров (дал) тихих вин (на 9,7% больше, чем в 2021 году) и 16,2 млн дал игристых вин (на 25,2% больше).

Simple Group
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