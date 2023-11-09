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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Intel приобрела более 1 млн ADR Arm в ходе сентябрьского IPO

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Intel Corp. приобрела более 1 млн ADR разработчика процессоров Arm Holdings в ходе сентябрьского IPO британской компании.

Как говорится в документах, направленных Intel в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), на конец сентября компания владела 1,176 млн ADR Arm.

Британская компания провела IPO на $4,87 млрд, разместив порядка 95,5 млн ADR по цене $51 за бумагу. Компания получила оценку $54,5 млрд в рамках IPO.

Стоимость ADR Arm Holdings на закрытие рынка в среду составила $54,4, что на 6,7% выше цены IPO.

Бумаги компании теряют в цене 5,9% на предварительных торгах в четверг.

Накануне Arm сообщила, что зафиксировала чистый убыток в размере $110 млн, или $0,11 на акцию, во втором финансовом квартале, завершившемся в сентябре. Годом ранее компания получила прибыль в $114 млн, или $0,11 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов во втором финквартале составила $0,36 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов в $0,26 на акцию.

Квартальная выручка Arm повысилась до рекордных $803 млн с $630 млн годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $740 млн.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее выручка составит $720-800 млн, скорректированная прибыль - $0,21-0,28 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $776 млн и $0,27 на акцию.

Intel Arm
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