Доллар на "Мосбирже" подорожал на 2 копейки, евро - почти на 15 копеек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За торги четверга на "Мосбирже" рубль немного подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

К 19:00 доллар дорожал на 2 копейки, до 92,04 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 14,75 копейки, до 98,66 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 7,74 копейки, до 95,02 рубля. Юань подешевел на 2,4 копейки, до 12,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам торгов четверга, при этом слабо укрепился к китайскому юаню. Поддержку рублю продолжали оказывать последние заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, в том числе, заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ - вблизи 4% - к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов.

Она заявила об этом в Госдуме. Она также подтвердила сигнал на декабрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

Также она отметила, что когда будет наблюдаться устойчивое ослабление инфляции, то регулятор сможет перейти к постепенному снижению ключевой ставки. "Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас - это 6-7%, то есть это в 2026 году", - пояснила она.

Кроме того, внимание трейдеров в четверг было направлено на динамику американской валюты на глобальном рынке, котировки которой подрастали в ожидании очередного выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Накануне Пауэлл выступил на открытии конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

В четверг он примет участие в панельной дискуссии в рамках 24-й научно-исследовательской конференции имени Жака Полака.

Заявления других представителей Федрезерва на этой неделе показали сохранение опасений в отношении перспектив инфляции.

Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман по-прежнему считает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского ЦБ необходимо, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому показателю в 2%.

"В четверг курс пары "доллар-рубль" стабилизировался у отметки 92 рубля/$1. Похоже, что меры, принятые ранее правительством, сбалансировали спрос и предложение на валютном рынке. Заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении со следующего года регулярных операций с валютой по бюджетному правилу и о реализации отложенных покупок пока никак не повлияло на курс рубля. Мы полагаем, что в текущих условиях пара "доллар-рубль" в ближайшее время продолжит торговаться в широком диапазоне 90-94 рублей/$1, колеблясь в зависимости от соотношения спроса и предложения крупных игроков в моменте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта вернулась в район 92 по отношению к доллару США. На российском валютном рынке сохраняется стратегический перевес в пользу рубля. Поддержку национальной валюте оказывает жесткая монетарная политика, которая приводит к снижению общего спроса, в том числе, на импортные товары. Также повышает привлекательность вложений в российские активы. Дополнительный импульс роста национальной валюты в текущем месяце также может дать налоговый период, но ближе к концу ноября. В этом месяце пик выплат придется на 27 число. Слабая динамика на нефтяном рынке будет оказывать сдерживающий эффект, но пока нет предпосылок для того, чтобы она могла развернуть тренд в сторону ослабления рубля на российском валютном рынке", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть активно растут вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,94% до $81,1 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,77%, до $76,67 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 10 ноября на 27,07 копейки, до 91,9266 рубля, и уменьшил курс евро на 3,27 копейки, до 98,4076 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг поднялся на 29,48 копейки по отношению к среде и составил 91,9052 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 20,59 копейки и составил 91,956 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 311,98 млн, из которых $397,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $914,503 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,88 копейки, до 98,366 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, поднялся на 9,44 копейки, до 98,444 рубля. Объем торгов евро составил 475,388 млн евро, из которых 128,871 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 346,517 млн евро- на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ в четверг провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 579,2 млрд рублей) в среднем по ставке 14,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 ноября поднялась на 7 базисных пунктов - до 14,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 6 базисных пунктов - до 13,51% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 12,52% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,18% годовых.