Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,2% на старте торгов пятницы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу снижением рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает подорожавшая нефть (Brent превысила $80 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3233,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1106,72 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 0,8%. Реакция акций Сбербанка на сильный отчет за октябрь оказалась нейтральной.

Доллар подешевел на 1 копейку, до 92,03 рубля.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "РусГидро" (-0,1%).

Сбербанк в октябре получил 133 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 122,8 млрд рублей годом ранее; за 10 месяцев чистая прибыль достигла 1,262 трлн рублей, сообщил банк.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Ключевым событием дня выступает публикация отчета Сбербанка по РСБУ за октябрь. Каких-либо сюрпризов не ожидалось, однако, как это было ранее в этом году, по факту выхода отчета акции банка могут оказаться в "минусе" по итогам дня, считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы США.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - сказал он. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью The Wall Street Journal отметил, что ФРС необходимо внимательно следить за влиянием роста доходности долгосрочных облигаций на экономику и не допустить, чтобы оно привело к ее охлаждению в следующем году сильнее ожиданий.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, однако, заявил, что не считает динамику доходности долгосрочных US Treasuries полезным индикатором при выборе политики процентных ставок. В ходе вебкаста, посвященного перспективам экономики и денежно-кредитной политики (ДКП), он также сказал, что пока неясно, требуется ли дальнейшее ужесточение ДКП.

Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее.

Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов после заявлений главы Федрезерва (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу сохраняются коррекционные настроения, однако неделя завершается снижением цен.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5%, до $80,36 за баррель (+0,6% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $76,02 за баррель (+0,5% в четверг).

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тысяч баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тысяч б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.