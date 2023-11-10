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СД "Роснефти" в пятницу рассмотрит вопросы о промежуточных дивидендах и ВОСА

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 10 ноября рассмотрит вопросы о промежуточных дивидендах, сообщает компания.

Чистая прибыль НК по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб. В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию.

Уставный капитал составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.

Роснефть
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