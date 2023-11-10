Грузооборот морских портов России за 10 месяцев вырос на 7,8%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 749,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Перевалка сухих грузов выросла на 14,7% до 382 млн тонн, наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерновые грузы, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы в контейнерах и на паромах. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5% до 367,3 млн тонн, быстрее всего в подгруппе росли нефть, пищевые и химические грузы", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна показал незначительное сокращение (-0,2%) и составил 81,8 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 7,7%, достигнув 26,2 млн тонн, а наливных - сократилась на 3,5% до 55,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 2,5%, до 208,8 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 19,9%, достигнув 94,8 млн тонн, наливных грузов - сократился на 8% до 114 млн тонн.

Сохранил место флагмана портовой отрасли России Азово-Черноморский бассейн, грузооборот морских портов которого вырос на 17,2%, до 251,3 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов прибавил 26,2%, составив 122,9 млн тонн, наливных - вырос на 9,8%, до 128,4 млн тонн.

Росморречфлот также отмечает продолжающийся стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, который является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 36,1% и составил 6,5 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос в 1,6 раза до 4 млн тонн, рост объема наливных был скромнее - 4,9%, составив 2,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 5,7% до 200,9 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 134,1 млн тонн (+3,9%), наливных грузов - 66,8 млн тонн (+9,6%).