Банк "Ренессанс кредит" за 9 месяцев получил 1,7 млрд руб. убытка по РСБУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Ренессанс кредит" в третьем квартале вернулся к отрицательному финансовому результату, за 9 месяцев 2023 года получил 1,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

В I полугодии 2023 года убыток банка по РСБУ составлял 1,5 млрд рублей. Таким образом, в III квартале кредитная организация получила 0,2 млрд рублей убытка против 0,2 млрд рублей прибыли во II квартале.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Расходы кредитной организации на резервы за 9 месяцев 2023 года достигли 5,7 млрд рублей. В I квартале они составляли 2,6 млрд рублей, во II квартале - 1,5 млрд рублей, в III квартале - 1,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 9,8 млрд рублей (в III квартале - 3,3 млрд рублей), после резервов - 4,2 млрд рублей (в III квартале - 1,7 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 133,5 млрд рублей, сократившись с начала года на 2,9%, в III квартале - на 6,4%.

Кредитный портфель после вычета резервов за 9 месяцев 2023 года снизился на 8,2% до 98,5 млрд рублей. Этот показатель в III квартале сократился на 10,6%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года снизились на 1,7% до 95,9 млрд рублей. В III квартале этот показатель сократился на 8,3%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 28,4 млрд рублей, снизившись с начала года на 5,3%. В III квартале они снизились на 0,6%.

Банк "Ренессанс кредит" по итогам третьего квартала 2023 года занимал 55-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".