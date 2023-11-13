Китайская компания поможет "ЛУКОЙЛу" построить газохимический комплекс в Буденновске

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" и Китайская национальная химическая инженерная и строительная компания Seven (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса в Буденновске Ставропольского края.

Документ предусматривает разработку проектной документации совместно с российскими организациями, сообщает "ЛУКОЙЛ".

"Проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений группы "ЛУКОЙЛ" на Северном Каспии через производство карбамида, востребованного на мировом рынке минерального удобрения", - говорится в пресс-релизе.

Совместно с руководством Ставропольского края прорабатывается возможность использования стимулирующего механизма специального инвестиционного контракта для реализации проекта, уточняет НК.

"ЛУКОЙЛ" планировал в 2020 году принять окончательное инвестиционное решение о строительстве на базе "Ставролена" (Буденновск) ГХК по переработке газа месторождений Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен. Также в 2023-2024 годах предполагалось запустить завод минудобрений и аммиака стоимостью $2 млрд в рамках строительства инфраструктуры ГХК.

"Ставролен" - второй по величине в России производитель полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после "Казаньоргсинтеза" и третий по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" и "Томскнефтехима". Сейчас ГПЗ на "Ставролене" перерабатывает более 2 млрд куб. метров газа в год.

Seven (CC-7) - дочерняя структура группы China National Chemical Engineering Co. (CNCEC) - одной из крупнейших компаний Китая с высокой квалификацией в создании химических производств, ведущей деятельность более чем в 80 странах. В этом году CNCEC отмечает 70-летие со дня основания.