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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Цена карбоната лития в Китае упала до минимума за два года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цена карбоната лития в Китае упала ниже 150 тыс. юаней ($20,6 тыс.) за тонну, что является минимальным уровнем более чем за два года - с сентября 2021 года, пишет Trading Econmics.

Это обусловлено накоплением всё более значительных запасов на фоне снижения мирового спроса.

Состояние экономики Китая, который является крупнейшим в мире рынком электромобилей, усиливает опасения, что темпы производства таких типов машин будут расти медленнее прежних ожиданий, полагают эксперты.

Пессимистический прогноз для сектора побуждает производителей аккумуляторов воздержаться от закупок значительных объемов лития в течение обычного периода пополнения запасов в третьем квартале. Вместо этого они продолжают использовать резервы, которые были накоплены во время масштабных субсидий правительства Китая в течение 2021-2022 годов.

Кроме того, дополнительные проблемы со спросом возникли из-за того, что Европейская комиссия начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая.

Китай
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