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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Оценка снижения ВВП еврозоны в III кв. подтверждена на уровне 0,1%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны в третьем квартале сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, говорится в сообщении статистического управления Европейского союза.

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Эта вторая оценка ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.

Экономика еврозоны в июле-сентябре относительно аналогичного периода 2022 года выросла на 0,1%, что также совпало с предварительно объявленным показателем и прогнозами аналитиков.

Для сравнения: во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,2% в поквартальном и на 0,5% в годовом исчислении.

ВВП Евросоюза в третьем квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,1% относительно июля-сентября прошлого года.

Объем экономики Германии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - увеличился на 0,1%, Италии - не изменился, Испании - вырос на 0,3%.

ВВП еврозона ЕС
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