Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Минэнерго ожидает добычу угля в 2023 г. на уровне 440 млн т, экспорт - 220 млн т

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ожидает добычу угля по итогам 2023 года на уровне 440 млн т, экспорт - около 220 млн т, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников в ходе "Транспортной недели" во вторник в Москве.

"Главная задача - удержаться в параметрах 2022/2021 гг.", - заявил он.

"Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, хотя и здесь мы видим ограничения - нет свободного доступа к этим портам, спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт", - отметил замминистра.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

Добыча угля в РФ за девять месяцев 2023 г. выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 315 млн т, сообщал Росстат.

Минэнерго РФ уголь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });