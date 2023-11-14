Минэнерго ожидает добычу угля в 2023 г. на уровне 440 млн т, экспорт - 220 млн т

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ожидает добычу угля по итогам 2023 года на уровне 440 млн т, экспорт - около 220 млн т, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников в ходе "Транспортной недели" во вторник в Москве.

"Главная задача - удержаться в параметрах 2022/2021 гг.", - заявил он.

"Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, хотя и здесь мы видим ограничения - нет свободного доступа к этим портам, спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт", - отметил замминистра.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

Добыча угля в РФ за девять месяцев 2023 г. выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 315 млн т, сообщал Росстат.