Xiaomi ко Дню холостяка продала товары онлайн на рекордные $3,1 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель смартфонов и другой потребительской электроники Xiaomi установил рекорд онлайн-продаж в ходе шопинг-фестиваля, приуроченного ко Дню холостяка (11 ноября) - китайскому аналогу "черной пятницы", реализовав товары более чем на 22,4 млрд юаней ($3,11 млрд) с 23 октября по 11 ноября.

Показатель включил объемы продаж на платформах JD.com Inc., Pinduoduo, Douyin, а также Tmall и Taobao, управляемых Alibaba, передает CNBC со ссылкой на заявление XIaomi.

Новые смартфоны Xiaomi 14 стали лидером продаж на Tmall в период с 4 по 11 ноября, сообщил производитель, также занявший первые места по реализации в различных категориях китайских смартфонов на других интернет-площадках.

Alibaba и JD.com второй год подряд не стали раскрывать общую статистику продаж на своих платформах за дни шопинг-фестиваля.

Alibaba, однако, отметила рост валового товарооборота (GMV), числа заказов и продавцов в годовом выражении, а JD.com назвала объем заказов на своем сайте рекордным.

Продажи товаров американской Apple Inc. на JD.com превысили 10 млрд юаней, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Показатели 2022 года не приводились.

Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica нарастил объемы реализации на JD.com в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным китайской аналитической компании Syntun, GMV 40 ведущих онлайн-площадок с вечера 31 октября по конец 11 ноября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 1,14 трлн юаней.