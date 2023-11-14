Глава Baron Capital заявил, что SpaceX может вывести Starlink на биржу в 2027 г.

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая SpaceX может в 2027 году вывести на биржу свое спутниковое подразделение Starlink, полагает глава инвесткомпании Baron Capital, миллиардер Рон Бэрон.

"Мы думаем, что к тому времени, когда они выйдут на биржу со SpaceX, со Starlink (...) в 2027 году или около того, через четыре года, компания будет стоить $250-300 млрд", - сказал Бэрон в интервью CNBC.

Бэрон известен своей поддержкой компаний Илона Маска. Пакеты акций Tesla и SpaceX - одни из крупнейших компонентов портфеля Baron Capital. Ранее в ноябре Бэрон сообщил MarketWatch, что доля его компании в SpaceX стоит около $1,7 млрд.