Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Минторговли Индии сообщили о планах Tesla удвоить импорт компонентов из страны

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla готовится удвоить импорт компонентов из Индии, сообщил в соцсети министр торговли этой страны Пиюш Гоял. Он сделал это заявление после визита на завод компании во Фримонте (Калифорния).

"Чрезвычайно рад видеть талантливых индийских инженеров и финансистов на высоких должностях и их вклад в выдающуюся работу Tesla по преображению транспортного сообщения, - написал он. - Также испытываю гордость от роста значимости индийских поставщиков автокомпонентов в ее электромобильной цепочке поставок".

Накануне Financial Times со ссылкой источники в индийском правительстве сообщила, что власти страны рассматривают просьбу Tesla о снижении пошлин на ввоз электромобилей. Компания просит о таможенных льготах в качестве условия строительства завода в Индии.

Tesla Минторговли Индия Пиюш Гоял
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Xiaomi ко Дню холостяка продала товары онлайн на рекордные $3,1 млрд

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });