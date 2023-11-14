В Минторговли Индии сообщили о планах Tesla удвоить импорт компонентов из страны

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla готовится удвоить импорт компонентов из Индии, сообщил в соцсети министр торговли этой страны Пиюш Гоял. Он сделал это заявление после визита на завод компании во Фримонте (Калифорния).

"Чрезвычайно рад видеть талантливых индийских инженеров и финансистов на высоких должностях и их вклад в выдающуюся работу Tesla по преображению транспортного сообщения, - написал он. - Также испытываю гордость от роста значимости индийских поставщиков автокомпонентов в ее электромобильной цепочке поставок".

Накануне Financial Times со ссылкой источники в индийском правительстве сообщила, что власти страны рассматривают просьбу Tesla о снижении пошлин на ввоз электромобилей. Компания просит о таможенных льготах в качестве условия строительства завода в Индии.