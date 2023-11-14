Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре снизился в 3,9 раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые десять месяцев 2023 года снизилось в 2,6 раза, до $104,0 млрд, по сравнению с $271,6 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения в 2023 году положительного сальдо торгового баланса на $167,6 млрд из-за сокращения экспорта на $138,7 млрд при увеличении импорта товаров на $29,0 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-октябре 2023 года составило $27,1 млрд, что на $9,7 млрд, или на 56% больше аналогичного показателя 2022 года (-$17,4 млрд).

Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами расширился за счет снижения объема предоставленных нерезидентам прочих услуг, а также роста импорта услуг по статье "Поездки" (то есть выездного туризма).

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-октябре текущего года уменьшилось на $22,4 млрд, или в 2 раза, до $23,0 млрд с $45,4 млрд годом ранее. Это сокращение произошло в основном в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем-октябрем 2022 года.

Прирост иностранных активов в январе-октябре 2023 года оценивается в $38,9 млрд, что меньше на $49,3 млрд, или в 2,3 раза, по сравнению с $87,9 млрд за десять месяцев 2022 года. Основной вклад, как и в 2022 году, внесли рост прочих инвестиций в форме дебиторской задолженности, в том числе по незавершённым внешнеторговым расчетам, а также прирост прямых инвестиций.

Снижение внешних обязательств составило $3,2 млрд против $109,7 млрд в январе-октябре 2022 года. Основной вклад в снижение в 2023 году вносит сокращение накопленного объема прямых инвестиций нерезидентов.

В октябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $11,2 млрд после профицита $11,4 млрд в сентябре (эта оценка уточнена – в октябре ЦБ сообщал о профиците $9,6 млрд), профицит торгового баланса – $14,3 млрд после $15,3 млрд в сентябре (предварительно оценивался в $13,1 млрд) в результате сокращения экспорта товаров на $2,8 млрд при уменьшении импорта на $1,8 млрд.

Отрицательное сальдо баланса услуг в октябре 2023 года оценивается в $2,2 млрд, как и в сентябре.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличилось в октябре на $0,9 млрд после роста на $1,7 млрд в сентябре в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с предыдущим месяцем. Внешние обязательства снизились в октябре на $5,0 млрд после их роста в предыдущие два квартала текущего года, а прирост иностранных активов составил $5,2 млрд против $11,5 млрд месяцем ранее (как и в сентябре, значимый вклад продолжает вносить увеличение прочих инвестиций в форме дебиторской задолженности, в том числе по незавершённым внешнеторговым расчетам).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами – $122 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами – $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов – также $31 млрд.