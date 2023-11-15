СД Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды в 30,77 руб. на акцию

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию, сообщила компания.

Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО.

"На выплату промежуточных дивидендов ПАО "НК "Роснефть" рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года", - отдельно подчеркивает эмитент в существенном факте.

Список аукционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и профучастникам намечено осуществить не позднее 25 января, другим акционерам - не позднее 15 февраля 2024 года.

Внеочередное собрание по выплате дивидендов проводится в форме заочного голосования 22 декабря.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб. В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.