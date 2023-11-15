Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,8%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением рублевых цен большинства blue chips в ожидании нового пакета антироссийских санкций ЕС, сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,8% во главе с бумагами "Интер РАО".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3188,44 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1114,73 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 90,13 рубля (-0,47 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,3%), "Роснефти" (-1,9%), "Магнита" (-1,9%), "Яндекса" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,9% "префы"), расписки OZON (-1,2%), TCS Group (-1,1%), бумаги "Северстали" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за первое полугодие) в размере 30,77 рубля на акцию. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

Также поздно вечером во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды. По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может продолжить снижение, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3170 пунктов. Вполне вероятно, что инвесторы будут пробовать "поймать" локальный минимум, но укрепление рубля и слабый рост цен на нефть, в сравнении с общим позитивом на мировых рынках, продолжит негативно сказываться на российском рынке акций, считает аналитик.

В США во вторник индексы акций подскочили на 1,4-2,4% на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США; рост индексов S&P 500 (+1,9%) и Nasdaq (+2,4%) был максимальным с апреля.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.

Азиатские рынки акций

В среду следом за США растут рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

ВВП Японии в III квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении, говорится в предварительных официальных данных. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали спада показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. ВВП снизился впервые с IV квартала 2022 года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем экономики увеличился на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 5,5% в сентябре и превысили средний прогноз аналитиков в 7%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам десятого месяца подряд, в октябре оно было максимальным с мая.

За десять месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 4,1%, розничные продажи повысились на 6,9%. Безработица в Китае в прошлом месяце составила 5%, как и месяцем ранее.

Инвесторы ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Накануне цена Brent локально поднималась вечером к $84 за баррель после выхода в США статистики о замедлении инфляции в октябре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $82,9 за баррель (+0,6% и -0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $78,63 за баррель (+0,5% и без изменений во вторник).

Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.