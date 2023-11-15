ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 г. до 0,6%, в 2024 г. - до 1,2%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,6% с ожидавшихся ранее 0,8%.

В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,2%, а не на 1,3%, говорится в обзоре ЕК.

Прогноз увеличения экономики Евросоюза на текущий год также ухудшен до 0,6% с 0,8%, на следующий год - до 1,3% с 1,4%.

В 2025 году Еврокомиссия ожидает роста экономики еврозоны на 1,6%, ЕС - на 1,7%.

Как ожидают в ЕК, глобальный ВВП увеличится на 3,5% в текущем году, на 3,2% в следующем и на 3,5% в 2025 году.

"Европейская экономика потеряла импульс к росту в этом году на фоне роста цен, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики", - говорится в обзоре.

Инфляция в Европе заметно снизилась с пиковых уровней, однако остается по-прежнему высокой, отметили авторы отчета. Высокая инфляция и процентные ставки оказывают более негативное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, и последние статданные и опросы говорят о том, что низкий уровень экономической активности также будет наблюдаться в четвертом квартале текущего года.

"Экономическая активность, как ожидается, будет медленно расти вслед за восстановлением потребительских расходов и на фоне сильного и стабильного рынка труда, продолжающегося роста зарплат и снижения инфляции, - говорится в отчете. - Несмотря на ужесточение ДКП, инвестиции, как ожидается, продолжат расти благодаря сильным финансовым показателям в корпоративном секторе".

Прогноз инфляции в еврозоне (индекс HICP) на текущий год оставлен на уровне 5,6%, на следующий - повышен до 3,2% с 2,9%. В 2025 году инфляция, как ожидается, опустится до 2,2%.

В ЕС, согласно прогнозу ЕК, инфляция в этом году составит 6,5%, в следующем - 3,5% (ранее - 3,2%), в 2025 году - 2,4%.

"По мере того, как ужесточение ДКП все сильнее сказывается на экономике, инфляция продолжит замедляться, хотя и более слабыми темпами", - ожидают авторы отчета, которые прогнозируют ослабление инфляционного давления в основных сегментах, включая цены на еду, промышленные товары и услуги.

Дефицит госбюджетов стран ЕС в 2023 году, как ожидается, составит 3,2% ВВП против 3,3% годом ранее, в 2024 году - 2,8% ВВП.

Согласно прогнозу ЕК, ВВП Германии в 2023 году сократится на 0,3%, а в следующем вырастет на 0,8%. Ранее ожидалось снижение первого показателя на 0,4% и рост второго на 1,1%.

Прогноз роста экономики Франции на 2023 год подтвержден на уровне 1%, на следующий - на уровне 1,2%.

Экономика Италии, как ожидается, вырастет на 0,7% и 0,9% в 2023 и 2024 годах соответственно, Испании - на 2,4% и 1,7%.