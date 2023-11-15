Чистая прибыль интернет-гиганта Tencent в III квартале сократилась на 9,4%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. в третьем квартале сократил чистую прибыль на 9,4% относительно того же периода прошлого года, до 36,18 млрд юаней ($4,99 млрд), говорится в сообщении компании.

Снижение показателя стало следствием высокой сравнительной базы, поскольку год назад компания зафиксировала единовременный доход от продажи активов.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем оценивали прибыль Tencent на уровне 32,47 млрд юаней.

Между тем выручка увеличилась на 10% и составила 154,63 млрд юаней.

В игровом сегменте выручка компании в июле-сентябре повысилась на 4% - до 75,7 млрд юаней, в сегменте соцсетей показатель практически не изменился и составил 29,7 млрд юаней. Показатель в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг вырос на 16% и достиг 52 млрд юаней. Доходы от онлайн-рекламы подскочили на 20%, составив 25,7 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец сентября составило 558 млн человек, сократившись за год на 3%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 2% - до 1 млрд 336 млн человек.

Котировки акций Tencent по итогам торгов в Гонконге в среду выросли на 4,8%. Квартальная финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка.