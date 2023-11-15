Совет директоров УБРиР утвердил и.о. президента банка его главой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) 15 ноября утвердил Алексея Долгова в должности президента банка, ранее он находился в статусе исполняющего обязанности, сообщила пресс-служба банка.

Кандидатуру согласовал Банк России.

"Сейчас мы завершаем разработку новой стратегии и решаем текущие задачи бизнеса, связанные и с привлечением партнеров в розничном и корпоративном сегменте, и с активизацией работы с действующей базой", - приводятся в пресс-релизе слова Долгова.

Как сообщалось, в августе текущего года Долгов занял должность вице-президента УБРиР, курировал коммерческий блок. С 15 сентября он стал и.о. президента банка.

До этого, в октябре 2022 года, он покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области, проработав в этом банке с 2006 года.

Бывший президент УБРиР Антон Соловьев, который возглавлял банк с 2010 года, стал советником президента.

Банк по итогам девяти месяцев 2023 года занял 28-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".