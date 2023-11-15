Goodyear объявила о трансформации бизнеса, глава компании покинет ее в 2024 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор, президент и председатель совета директоров американского производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. объявил о намерении покинуть компанию в 2024 году, а сама Goodyear представила план трансформации бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе Goodyear, ведется поиск его преемника, причем рассматриваются как сотрудники компании, так и внешние кандидаты.

Крамер руководил Goodyear в течение 14 лет.

Компания в среду представила план трансформации, направленный на оптимизацию портфеля, значительное увеличение прибыли и сокращение доли заемных средств для обеспечения устойчивого и существенного повышения акционерной стоимости.

В том числе Goodyear планирует активно изучать стратегические альтернативы для своего химического бизнеса, бренда шин Dunlop и производства шин для внедорожной техники. По итогам оптимизации портфеля, компания намерена получить около $2 млрд, говорится в сообщении.

Кроме того, к концу 2025 года Goodyear намерена предпринять шаги для сокращения ежегодных расходов на $1,3 млрд. За этот период коэффициент чистого левереджа, как ожидается, опустится до 2-2,5 раза.

Котировки акций Goodyear подскочили на 8,7% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на 35% (до $3,7 млрд), что практически совпадает с повышением фондового индекса Nasdaq Composite.