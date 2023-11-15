Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов среды, все три валюты обновили минимальные отметки с начала июля. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего улучшения показателей бюджета РФ, роста нефтяных экспортных доходов и благодаря действию ранее принятых поддерживающих мер, а также вопреки ожиданиям скорого введения новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 89,46 руб. в 19:00, что на 1,14 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар опускался ниже 88 руб. впервые с 4 июля. Евро к этому времени стоил 97,23 руб., подешевев на 89,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 97 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,03 рубля, до 92,96 руб. Курс китайского юаня опустился на 14,9 копейки - до 12,32 руб. Ранее юань опускался до 12,245 руб. впервые с 4 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос в основных валютных парах по итогам торгов среды, обновил в ходе сессии максимальные отметки с начала июля к доллару, евро и юаню. Поддержку рублю продолжали оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября. Кроме того, накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало обновленный отчет в отношении перспектив спроса, в котором содержались позитивные оценки относительно доходов РФ от экспорта нефти.

Согласно подсчетам аналитиков МЭА, доходы российского бюджета в октябре выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.

Санкции

Рубль растет, несмотря на новости относительно скорого введения нового пакета антироссийских санкций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц в рамках 12-го пакета антироссийских мер, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Помимо этого, Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают принять ограничения на импорт и экспорт дополнительных категорий товаров, а также одобрить меры по повышению эффективности "потолка цен" на нефть РФ и по противодействию обходу санкций.

Предложения также включают санкции в отношении представителей российского военного и оборонного сектора, IT-сферы.

Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) внес в повестку заседания в пятницу обсуждение предложений по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним. Согласно информации агентства, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Также по информации Bloomberg, как и ожидалось, в проект предложений по новому пакету включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Вместе с тем предложены дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение "потолка цен" на российскую нефть.

Мнение экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду уверенно подорожала как к доллару, так и к евро, при этом курс доллара в моменте опускался ниже 89 руб., обновив минимум с 4 июля. "Если говорить о внутренних факторах, то на рубль, вероятно, продолжает оказывать влияние обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Отложенный эффект от повышения ключевой ставки также может влиять на курс через повышение стоимости заимствований, что отрицательно сказывается на спросе на импорт и на возможностях его закупки с использованием заемных средств. Если говорить о внешних факторах, вчерашняя статистика по инфляции в США, похоже, убедила рынок в том, что цикл ужесточения политики со стороны Федрезерва закончен. Вчера индекс DXY уже продемонстрировал наибольшее дневное снижение с ноября прошлого года, опустившись к уровням начала сентября. Несмотря на сегодняшнее умеренное восстановление DXY, перспективы дальнейшего ослабления доллара к основным валютам с учетом замедляющейся потребительской инфляции, а также снижения индекса цен производителей в октябре до 1,3% г/г представляется вероятным сценарием развития событий", - отмечает Беспалов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, курс рубля еще утром пришел на фундаментальную отметку 90 за доллар, но позднее укрепился до 89 за доллар, таким образом, сейчас он оценен минимально справедливо.

"Чисто технически на 90 руб./$1 была психологическая поддержка: часть игроков решила закрыть свои короткие позиции, а другие - сыграть в отскок вверх. И это помогло немного замедлить темп падения доллара. Но также надо учитывать волатильность биржевого курса и актуальные фундаментальные вводные. ЦБ удерживает жесткий монетарный курс, что играет за снижение спроса на валюту, а введенные нормативы репатриации выручки экспортеров из-за границы повышают предложение на бирже. И в такой обстановке высокого предложения и низкого спроса на валюту рубль и укрепляется. С учетом волатильности мы предполагали, что после некоторой заминки на 90 руб./$1 нельзя исключать временного, но эмоционального прорыва планки вниз", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке Зельцер.

"Российская валюта сегодня завершила день ниже 90 по отношению к доллару США. Укреплению национальной валюты способствует ряд внешних и внутренних факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, обязательства по реализации валютной выручки экспортерами и стабильные цена на нефть. Кроме того, стоит отметить снижение американского доллара на фоне замедления инфляции в США. Приближение налогового периода усиливает рост национальной валюты. Пик выплат придется на конец ноября", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду после публикации официальных данных Минэнерго США за последние две недели. В эту среду ведомство также обнародовало данные за неделю, завершившуюся 3 ноября, публикация которых была отложена из-за проведения ведомством плановой модернизации информационных систем.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,99% - до $81,63 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,44% - до $77,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,6 млн баррелей - до 439,4 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Market Watch, в среднем ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей.

По итогам позапрошлой недели запасы нефти в Штатах выросли на 13,87 млн баррелей, бензина и дистиллятов снизились на 6,3 млн баррелей и 3,29 млн баррелей соответственно.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 ноября на 1,8005 рубля, до 89,4565 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,47 копейки, до 97,1334 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 1,6624 рубля по отношению ко вторнику и составил 89,5101 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,6559 копейки и составил 89,4817 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 848,539 млн, из которых $522,277 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 326,262 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 62,89 копейки, до 97,2092 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 62,72 копейки, до 97,1599 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR567,225 млн, из которых EUR136,855 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR430,37 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 ноября поднялась на 12 базисных пунктов - до 14,92% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 6 базисных пунктов - до 13,83% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,94% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 10,45% годовых.