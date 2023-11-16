Китай хочет направить на поддержку рынка жилья $137 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китай хочет предоставить не менее 1 трлн юаней (137 млрд долларов) для реализации плана преодоления крупнейшего за последние десятилетия спада на рынке недвижимости, пишет Bloomberg.

"Китай планирует предоставить не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) недорогого финансирования (1,65% - 1,75%, что значительно ниже базовой ставки в 3,45%) для национальных программ строительства доступного жилья и реконструкции "городских деревень" в качестве мер поддержки рынка недвижимости", - говорится в сообщении Bloomberg.

Это часть инициативы вице-премьера Хэ Лифэна. Благодаря этому плану власти Китая планируют преодолеть крупнейший за последние десятилетия спад на рынке недвижимости.

Народный банк страны будет постепенно предоставлять эти деньги через банки. В итоге средства будут приходить домохозяйствам на покупку жилья.

Издание пишет, что для реализации плана Китай рассматривает PSL-кредит и специальные кредиты. PSL будут выдаваться Центробанком через банки девелоперам проектов реконструкции ветхого жилья. Девелоперы же на эти деньги могут купить у местных властей участки. При этом вторые предоставляют субсидии домохозяйствам, чьи старые дома снесли, для покупки новых квартир.

Главный экономист по Китаю в Jones Lang LaSalle Брюс Панг, как пишет издание, ожидает, что механизм приведет к 10 трлн юаней ($ 1,4 трлн) общих прямых инвестиций в сектор жилья.

Механизм PSL-кредита впервые использовали в 2014 году, чтобы остановить спад на рынке. Однако из-за роста стоимости недвижимости в городах второстепенного значения инструмент раскритиковали. В 2019 году PSL практически перестали выдавать. Только в 2022 году Центробанк Китая вернулся к этому механизму.