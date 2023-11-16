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Mars покупает производителя премиального шоколада Hotel Chocolat за $662 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американская Mars Inc. покупает британского производителя премиального шоколада Hotel Chocolat Group Plc за 534 млн фунтов стерлингов ($662 млн).

По условиям сделки, Mars заплатит 375 пенсов за акцию Hotel Chocolat, что в 2,7 раза выше цены бумаг на закрытие рынка в среду (139 пенсов).

Стоимость акций Hotel Chocolat на торгах в четверг взлетела в 2,6 раза, по данным на 11:30 по Москве она составляет 367,5 пенса.

"Mars давно восхищается Hotel Chocolat как современным премиальным брендом с различными продуктовыми линейками, качеством продукции мирового уровня и хорошими возможностями в плане прямого взаимодействия с потребителями через сеть физических магазинов и онлайн-платформу", - говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Mars намерен помочь Hotel Chocolat в международном развитии бизнеса.

Совет директоров британской компании рекомендовал акционерам принять предложение Mars, которое он считает "справедливым и обоснованным".

Hotel Chocolat, основанная в 1987 году, выпускает премиальный шоколад и владеет сетью шоколадных магазинов-кафе. Ей также принадлежит плантация какао-деревьев в Сент-Лусии.

Шоколад марки Hotel Chocolat известен высоким качеством какао и низким содержанием сахара. В настоящее время в сеть Hotel Chocolat входит 131 магазин в Великобритании и 21 в Японии.

Mars Великобритания Hotel Chocolat
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