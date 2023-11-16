Рубль в четверг умеренно повысился к доллару и юаню, а к евро растерял дневной рост

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань немного понизились, евро отыграл дневные потери и сумел выйти в плюс на Московской бирже по итогам торгов четверга после того, как в первой половине сессии все три валюты обновили минимальные отметки с конца июня - начала июля. Рубль слегка укрепился к бивалютной корзине в условиях более значительного роста в паре с долларом.

Курс доллара США составил 89,15 руб./$1 в 19:00, что на 30,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 88,57 руб. впервые с 4 июля. Евро к этому времени стоил 97,26 руб./EUR1, подорожав на 2,75 копейки. Ранее евро опускался до 95,13 руб. впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,68 копейки, до 92,79 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,6 копейки - до 12,28 руб. Ранее юань опускался до 12,2 руб. впервые с 4 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов четверга растерял рост к основным валютам и лишь немного изменился в парах с ними, несмотря на то, что в первой половине дня он обновил максимальные отметки к доллару, евро и юаню с конца июня - начала июля. Поддержку рублю продолжают оказывать решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября, и ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Давление на рубль оказал нефтяной рынок, где котировки эталонных сортов демонстрируют сильное падение, а также новости о том, что США продолжают вводить санкции против компаний, чьи танкеры перевозили российскую нефть выше price cap.

Три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратов, включены в SDN List, поскольку их суда перевозили российскую нефть выше установленного странами G7 "ценового потолка" (price cap), то есть по цене, превышающей $60/барр., говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)

В частности, речь идет о компании Kazan Shipping Incorporated и ее судне "Kazan", компании Progress Shipping Company Ltd и ее судне " Ligovsky Prospect", компании Gallion Navigation Incorporated и ее судне "NS Century".

Укрепление евро обусловлено его динамикой на Forex в паре с долларом после выхода в США более слабой статистики по рынку труда и промышленному производству, чем ожидалось.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.

Между тем объем промышленного производства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%.

В четверг участники рынка анализировали выступление в Госдуме РФ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с докладом об основных направлениях единой ДКП на 2024-2026 годы. В документе ЦБ, направленном в парламент, были представлены три сценария: базовый, рисковый и "усиление фрагментации".

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что инфляция в России в 2023 году составит 7-7,5%, в 2024 году снизится до 4-4,5%, в 2025 и 2026 годах - 4%. Экономика РФ в 2023 году вырастет на 2,2-2,7%, в 2024 году рост замедлится до 0,5-1,5%, в 2025 году ВВП вырастет на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 12,5-14,5% с 9,9% в 2023 году, в 2025 году снизится до 7-9%, в 2026 году - до 6-7% (этот уровень оценивается как нейтральный).

Сценарий "усиление фрагментации" предполагает, что инфляция в России в 2024 году составит 5-7%, в 2025 и 2026 годах - 4%. ВВП РФ в 2024 году снизится на 0,5-2,5%, в 2025 году ЦБ допускает рост экономики на 1% или ее снижение на 1%, в 2026 году прогнозируется рост на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 14-16%, в 2025 году она снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 6-7%.

Рисковый сценарий предусматривает рост инфляции в России до 11-13% в 2024 году, ее снижение до 4% в 2025 году и сохранение на этом уровне в дальнейшем. ВВП РФ, согласно прогнозу, в 2024 году упадет на 4-6%, в 2025 году - еще на 1,5-3,5%, а в 2026 году вырастет на 2-3%. Средняя ключевая ставка в 2024 году увеличится до 16-17%, в 2025 году снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 7-8%.

Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ и опубликованного на сайте регулятора.

Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины". При этом очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 декабря (соответственно, "неделя тишины" перед ним начнется 8 декабря).

Комментарии аналитиков

"В четверг курс пары "доллар-рубль" опускался до уровня 88,6 руб./$1 впервые с 4 июля этого года, но ниже пока не пошел. Котировка становится более привлекательной для импортеров и спекулятивных игроков, но не исключено дальнейшее укрепление рубля при приближении налогового периода в конце месяца. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку национальной валюте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Рубль после позитивного открытия сдал позиции, но вскоре вернулся к уверенному подорожанию, в очередной раз обновив четырехмесячную вершину. (. . .) В целом продолжает ощущаться доминирование продавцов иностранной валюты. Фактор налогового периода способен постепенно усиливать свое благоприятное влияние на курс рубля. С приближением к пику фискальных платежей, который приходится на 27-28 ноября, все больше компаний может продавать валюту, опасаясь, что она еще сильнее подешевеет к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сегодня укрепилась до 89 за доллар США. Укреплению национальной валюты продолжают способствовать стратегические факторы, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, обязательств по реализации валютной выручки экспортерами, относительно высокие цены на нефть. Также роль краткосрочных стимулов укрепления рубля играют снижение американского доллара к корзине основных валют на фоне ожидания завершения жесткой монетарной политики ФРС, а также приближение пика налоговых выплат", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть

Цены на нефть значительно ускорили падение вечером в четверг. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в четверг составляет $78,17 за баррель, что на 3,7% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,07%, до $73,53 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились впервые за пять сессий на данных министерства энергетики США, показавших увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Минэнерго США в среду опубликовало данные о запасах сразу за две недели.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали рост нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.

Рынок также оценивает новые данные Joint Organization Data Initiative (JODI), согласно которым Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,6%, экспорт - на 3%.

Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,584 млн б/с в августе. При этом он был на 25,5% меньше показателя за сентябрь прошлого года. Добыча нефти Саудовской Аравии в сентябре этого года составила 8,975 млн б/с против 8,918 млн б/с месяцем ранее. В годовом выражении этот показатель упал на 18,7%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в сентябре снизили добычу нефти на 1% - до 12,920 млн б/с по сравнению с 13,053 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель увеличился на 4,8%. Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,2 млн б/с против 4,142 млн б/с в августе (рост на 1,4%) и 3,505 млн б/с в сентябре прошлого года (повышение на 19,8%).

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 ноября на 50,99 копейки, до 88,9466 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,13 копейки, до 96,5921 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 52,9 копейки по отношению к среде и составил 88,9811 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 50,3 копейки и составил 88,9787 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 146,47 млн, из которых $354,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $791,671 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 63,49 копейки, до 96,5743 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 51,87 копейки, до 96,6412 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR582,486 млн, из которых EUR157,27 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR425,216 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 ноября опустилась на 19 базисных пунктов - до 14,92% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 5 базисных пунктов - до 13,88% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 12,98% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 10,49% годовых.