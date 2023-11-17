Фондовые индексы США разнонаправленно изменились по итогам торгов в четверг

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч и составило 231 тысячу, говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тысяч, а не 217 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тысяч.

Между тем объем промышленного производства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное сокращение - на 0,3%.

Кроме того, инвесторы оценивали индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии. Индикатор в ноябре вырос до минус 5,9 пункта по сравнению с минус 9 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, отмечает Trading Economics. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.

Участникам финансовых рынков еще рано рассуждать о перспективе снижения процентных ставок Федрезерва, заявила в интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По ее словам, руководство американского центробанка пока не обсуждает смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).

"Здесь речь не о снижении ставок, а о том, как долго сохранять ограничительную политику и, возможно, двигаться выше, если учитывать происходящее в экономике", - отметила Местер.

В свою очередь, член совета управляющих ФРС Лиза Кук беспокоится, что регулятор недостаточно ужесточил ДКП, но при этом отмечает, что экономика страны уже страдает от высоких ставок, пишет MarketWatch.

В ходе выступления в ФРБ Сан-Франциско Кук также сказала, что инфляция может продолжить снижаться без резкого скачка безработицы. "Думаю, "мягкая посадка" [экономики] возможна, учитывая сохранение дезинфляции и сильный рынок труда, но это не гарантировано", - предупредила она.

Акции Walmart Inc. подешевели на 8,1% на торгах в четверг. Крупнейшая в США компания розничной торговли завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, однако ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Бумаги звукозаписывающей Warner Music Group Corp. (WMG) потеряли в цене 4,9%, несмотря на рост чистой прибыли компании в четвертом финквартале на 2,7%. Показатель в расчете на акцию превзошел ожидания аналитиков, как и выручка, которая выросла на 5,9%.

Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works снизил выручку в третьем финквартале на 3% и ухудшил ее годовой прогноз. Рыночная стоимость эмитента опустилась на 6,8%.

Капитализация производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. упала на 9,8%. Компания увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 36%, выручку - на 8%, однако ухудшила ожидания на весь текущий фингод.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks нарастил выручку в первом финквартале на 20%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. Несмотря на это, его акции обесценились на 5,4%.

Котировки американских депозитарных акций (ADS) китайского интернет-гиганта Alibaba снизились на 9,1%. Компания вернулась к чистой прибыли во втором финансовом квартале и нарастила выручку лучше ожиданий, но отказалась от полного выделения облачного бизнеса и решила не спешить с IPO сети продовольственных магазинов Freshippo.

Бумаги китайских производителей электромобилей Nio, XPeng и Li Auto подешевели соответственно на 6,8%, 6,7% и 4,1% на фоне отсутствия новых экономических договоренностей по итогам встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Капитализация Tesla, которой Китай в третьем квартале обеспечил 21,5% продаж, снизилась на 3,8%.

Акции Macy's Inc., напротив, подорожали на 5,7% после выхода отчетности. Американская сеть универмагов в третьем квартале 2023 финансового года сократила выручку на 7%, однако она оказалась лучше прогнозов рынка, как и скорректированная прибыль. Кроме того, эмитент повысил нижние границы годовых прогнозов этих показателей.

Диверсифицированный производитель потребительских товаров 3M Co. сообщил, что его сегмент медицинской продукции после планируемого выделения в первом полугодии 2024 года будет называться Solventum. Рыночная стоимость 3M поднялась на 0,4%.

Agilent Technologies повысила квартальные дивиденды на 5%, до 23,6 цента на акцию. Рыночная стоимость этого поставщика решений для научного тестирования и измерений также повысилась - на 0,5%.

Капитализация Williams-Sonoma Inc. увеличилась на 6,2%. Эмитент, специализирующийся на продаже кухонных принадлежностей, в третьем финквартале получил чистую прибыль выше ожиданий рынка и улучшил годовой прогноз операционной маржи.

Акции поставщика ИТ-услуг WaveDancer взлетели в цене на 76,6% после новостей о ее обратном поглощении (reverse merger) частной компанией Firefly Neuroscience из сферы медицинских технологий. Сделка предполагает расчеты акциями, в результате которых акционерам WaveDancer будет принадлежать около 8% объединенной публичной компании Firefly. Закрытие транзакции запланировано на начало следующего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 0,13% и составил 34945,47 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,12% - до 4508,24 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,07% и составил 14113,67 пункта.