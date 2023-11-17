Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются слабо на Московской бирже утром в пятницу, рубль демонстрирует слабые колебания на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,28 руб./$1 (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 32,84 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,5 коп. - до 12,3 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не проявил ощутимых колебаний на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов. Нацвалюта продолжает опираться на принятые ранее меры по стабилизации валютного рынка, однако довлеющим фактором являются сильно ослабевшие в ходе предыдущей сессии цены на нефть. Попытки роста сырьевого рынка в пятницу утром пока выглядят неубедительно в сравнении с потерями четверга на статистике о росте запасов сырья в США. На фондовых площадках наблюдается слабый интерес глобальных инвесторов к рисковым активам.

Санкционная тематика не сильно отразилась на курсе нацвалюты. Вашингтон в четверг внес в санкционные списки 10 физических лиц из балканских стран за связь с Россией и ведение там бизнеса, а также ввел санкции против 18 структур, сообщил Минфин США.

Кроме того, три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, включены в SDN List, поскольку их суда перевозили российскую нефть выше установленного странами G7 "ценового потолка" (price cap), то есть по цене, превышающей $60/барр., говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Евросоюз также планирует представить новый пакет антироссийских санкций. Это вопрос значится в повестке заседания комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,59 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,05 за баррель, что на 0,21% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преобладает пессимистичный настрой: китайский CSI 300 ослабел на 0,32%, японский Nikkei 225 растет на 0,25%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,94%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,08%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,12%.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца.

Между тем объем промышленного производства в Штатах упал в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Это максимальное снижение показателя за последние четыре месяца.

Кроме того, инвесторы оценивали индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии. Индикатор в ноябре вырос до минус 5,9 пункта по сравнению с минус 9 пунктами месяцем ранее.