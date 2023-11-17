Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Денежная база в РФ снизилась с 3 по 10 ноября на 54,7 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 ноября составил 18 427,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 3 ноября денежная база в России равнялась 18 482,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,3%, или на 54,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });