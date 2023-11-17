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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Число новостроек в США в октябре неожиданно выросло на 1,9%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 1,9% к сентябрю и составило максимальные с июля 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

В сентябре количество новостроек равнялось 1,358 млн, по первоначальной оценке. По пересмотренным данным, их было 1,346 млн.

Эксперты прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн с прежде объявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 0,2% и составило 970 тыс. В случае многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильного сегмента рынка, число новостроек выросло на 4,9% - до 382 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в октябре повысилось на 1,1% - до 1,487 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 1,45 млн с предварительно объявленных 1,473 млн в сентябре.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 0,5% и обновило максимум с мая 2022 года. Число разрешений на строительство многоквартирных домов увеличилось на 2,2%.

Минторговли США
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