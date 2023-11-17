Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов за счет ослабления рубля и подорожания нефти

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу завершились коррекционным ростом большинства blue chips на фоне отскока нефти вверх (цена Brent поднялась к $80 за баррель); инвесторы ожидали новостей по 12-му санкционному пакету ЕС в отношении России.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3200 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подешевели акции "АЛРОСА" на ожиданиях санкций в отношении продукции компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 3206,34 пункта (днем индекс падал к 3150 пунктам), индекс РТС снизился на 0,6%, до 1122,1 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,8%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 81 копейку, до 89,96 рубля.

За неделю индекс МосБиржи потерял 1,1%, индекс РТС прибавил 1,3% на фоне снижения доллара на 2,33 рубля.

Акции "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +2,8% "префы") подорожали после выхода консенсус-прогноза "Интерфакса" по финпоказателям компании. Оценка финансовых результатов "Сургутнефтегаза" по-прежнему остается задачей "со звездочкой", за которую берутся далеко не все эксперты. Отдельные аналитики из числа опрошенных "Интерфаксом" дали рынку ориентир чистой прибыли по РСБУ за III квартал в размере 395 млрд рублей, выручки - 664,5 млрд рублей.

Прогнозировать динамику показателей не представляется возможным: в 2022 году компания не раскрывала промежуточные отчеты по РСБУ, а предшествовавшие годы тоже далеки от характеристики "типичные" из-за коронавирусного кризиса. В пересчете показателей на 9 месяцев 2023 года такой консенсус-прогноз предполагает 1,24 трлн рублей чистой прибыли, что превышает значение за весь 2022 год - 60,73 млрд рублей (аналитики Промсвязьбанка отмечали, что прибыль за 2022 год "схлопнули" валютная переоценка и новый стандарт бухучета по переоценке основных средств). Ситуация с выручкой более сбалансированная: средняя оценка аналитиков по итогам января-сентября - 1,57 трлн рублей, в то время как за весь прошлый год компания выручила 2,33 трлн рублей.

Также подорожали в пятницу акции "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), TCS Group (+0,7%), бумаги "Магнита" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), "Яндекса" (-1%), "МТС" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Запрет на импорт алмазов из России, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники. Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах, пишет издание со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В случае утверждения этого предложения запрет на алмазы из России планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из России, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, развития нисходящей коррекции российскому рынку акций удалось избежать, так как внешняя конъюнктура улучшилась. В течение пятницы рубль начал сдавать позиции, а цены на нефть развернулись вверх. Шлейф санкционных новостей и фактор пятницы сдерживали активность покупателей.

Внешний фон под занавес торговой пятидневки был умеренно положительным, китайские и европейские площадки торговались в основном в небольшом "плюсе". Индекс доллара DXY после коррекции вверх снова отступил к 104 пунктам, что сигнализирует об улучшении общего риск-аппетита. Потребительская инфляция в еврозоне в октябре ожидаемо замедлилась до 2,9% г/г после 4,3% в сентябре.

В понедельник Народный банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки. Состоится собрание акционеров "Ростелекома", в повестке есть вопрос утверждения дивидендов. CarMoney, "Совкомфлот" и "Астра" опубликуют финансовые результаты по МСФО.

"Возвращение индекса МосБиржи к 3200 пунктам говорит о силе покупателей и позволяет рассчитывать на позитивное начало будущей недели. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 20 ноября - 3150-3275 пунктов", - говорит Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в пятницу лучше рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" на дивидендных ожиданиях.

Летом НК опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 года, которая показала, что знаменитая "денежная кубышка" компании составила 5,5 трлн руб. В преддверии публикации финансовой отчетности "Сургутнефтегаза" за 9 месяцев рынок ожидает, что "кубышка" могла вырасти по причине положительной валютной переоценки этих активов. В некоторых СМИ и соцсетях прогнозировалось, что "Сургутнефтегаз" хранит в долларах до 60% своих денежных средств, а конъюнктура валютного рынка до ноября была намного более благоприятной для хранения активов в долларах, чем в рублях. Таким образом, компания может показать сильный результат по чистой прибыли по итогам 2023 года, полагает аналитик.

Консенсус аналитиков предсказывает, что по итогам 9 месяцев чистая прибыль "Сургутнефтегаза" составит более 1,2 трлн рублей, а это значит, что по итогам всего 2023 года эмитент может порадовать акционеров хорошими дивидендами, считает Мильчакова.

В целом давление на российский рынок акций в конце недели оказали сообщения о готовящемся новом пакете ограничений ЕС - рынок опасается в основном ужесточения мер по обходу введенного странами Запада "потолка цен" на российскую нефть. В понедельник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на неделе индексы МосБиржи и РТС показали смешанную динамику, что объясняется существенным укреплением рубля.

В то же время на неделе ослабла поддержка со стороны нефти, котировки Brent локально падали ниже $77 за баррель. При этом укрепившийся рубль не способствовал росту акций экспортеров, составляющих более половины веса в индексе МосБиржи.

"На следующей неделе мы ожидаем боковую динамику индексов. ОПЕК не заинтересован в падении цен на нефть ниже $80 за баррель, а доллар по отношению к рублю, вероятно, стабилизируется в районе отметки 90-91 руб./$1", - считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу вышел в "плюс" в рублевом сегменте во многом благодаря валютной динамике.

На неделе индекс МосБиржи не смог развить повышение в условиях крепкого рубля, ожиданий одобрения 12-го пакета санкций ЕС и более низких цен на нефть. Средняя дивидендная доходность на российском рынке при этом остается сдержанной и по большинству эмитентов не превышает 6%. На этой неделе список дивидендных историй пополнили "Новабев Групп", "Роснефть" и "Совкомфлот". Финансовые результаты "Мосбиржи", Ozon, "МТС", "РусАгро" и "Сегежи Групп" не смогли дать акциям нового импульса к повышению. Ралли при этом продолжалось в акциях "Мечела", также на неделе выросли бумаги "Распадской".

Акции "Сургутнефтегаза" в пятницу вернулись к повышению без конкретных фундаментальных новостей. Инвесторы в "Татнефти" ждали рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев текущего года, которую совет директоров компании может дать уже в пятницу. "Совкомфлот" объявил о планах опубликовать финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО в следующий понедельник.

Нефть в пятницу также отскочила вверх от достигнутых накануне минимумов с июля. Торговля в рамках формирующегося среднесрочного "медвежьего" тренда проходит волатильно, при этом на следующей неделе цены могут получить краткосрочную поддержку в случае словесных интервенций до заседания ОПЕК+, назначенного на 26 ноября.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу после уверенного роста предыдущих сессий не показывали единой динамики. Американский рынок перешел в режим ожидания, а в конце следующей недели уйдет на выходные в связи с празднованием Дня благодарения, что смещает основную активность на первую ее часть. Индексы МосБиржи и РТС изменились разнонаправленно, при этом рублевый индикатор в очередной раз отступил от поддержки 3190 пунктов на фоне разворота российской валюты. Близость важных среднесрочных значений по акциям и рублю провоцирует внутридневные развороты, при этом многие акции в России все еще покупают в расчете на дивиденды, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,6-1,1%), но проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,2%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии оказала новость о том, что Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.

Акции Alibaba потеряли более 9%, выступив лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

Число новостроек в США в октябре увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. В сентябре количество новостроек равнялось 1,358 млн. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,35 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены корректируются вверх после обвала накануне до минимумов с июля на статистике о росте запасов сырья в США.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 3%, до $79,75 за баррель (-4,6% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3%, до $75,05 за баррель (-4,9% в четверг).

Давление на нефтяной рынок на неделе оказали сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции ПАО "Томская распределительная компания" (+19,6%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+8,9%), ПАО "ТНС Энерго" (+8,5%), "ТГК-2" (+6,7% и +5,8% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+5%), расписки Ros Agro (+4,2%), акции "Группы Астра" (+3,7%).

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-16,7%), "ИК Русс-Инвест" (-7%), ПАО "Арсагера" (-6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-4,6% и -4,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,88 млрд рублей (из них 7,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,03 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,65 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").