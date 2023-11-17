Рубль подешевел к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине перед выходными днями на фоне фиксации прибыли после роста до новых максимальных отметок с середины лета в парах с ними ранее на неделе.

К 19:00 по Москве доллар дорожал на 85 копеек, до 90 рублей. Евро к этому времени дорожал на 56 копеек, до 97,82 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 71,95 копейки, до 93,52 рубля. Юань подорожал на 19,4 копейки - до 12,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару, евро и юаню по итогам пятницы в рамках фиксации прибыли после существенного подъема ранее на неделе и перед выходными днями. При этом участники рынка находились в ожидании информации о новых антироссийских санкциях, которая может появиться до конца дня или в выходные. Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу обсудит предложения по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Запрет на импорт алмазов из России, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники. Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов".

По сведениям издания, "список ограничений также включает любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.

"Рубль упал по итогам пятницы, его слабость начала проявляться в середине дня, однако после 17:30 по Москве темпы снижения ускорились, что привело рубль к отметке выше 90 руб. за доллар. Возможной причиной может служить слабость в сырьевых котировках, тем не менее в пятницу вечером нефть марки Brent показывает рост почти на 3%, хотя и торгуется ниже $80 за баррель. Причинами слабости рубля могут также выступать психологически комфортный уровень для покупок валюты на уровне 90 рублей за доллар", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"После уверенного укрепления все дни на текущей неделе рубль в пятницу корректировался. (. . .) Определенное давление на российскую валюту, по-видимому, оказывали цены на нефть, которые хотя и немного отступили от минимумов, достигнутых накануне, однако по-прежнему оставались ниже $80 за Brent. Кроме того, негативным фоном выступали ожидания нового пакета (12-го) санкций ЕС. Впрочем, указанные факторы стали лишь поводом к коррекции рубля после его "ралли" за последнее время, в том числе на текущей неделе. В течение следующей недели предложение валюты на локальном рынке еще больше увеличится за счет подготовки к налоговым платежам, и дальнейшее укрепление рубля может возобновиться. Впрочем, мы полагаем, что на уровне ниже 90 рублей пара "доллар-рубль" начнет постепенно ощущать более заметную поддержку", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта по итогам недели укрепилась более чем на 3%. Росту национальной валюты способствовали стратегические факторы, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и обязательства по реализации валютной выручки экспортерами. Также роль краткосрочных стимулов укрепления рубля играли снижение американского доллара к корзине основных валют на фоне ожидания завершения жесткой монетарной политики ФРС, а также приближение пика налоговых выплат. В этом месяце пик выплат придется на 27 ноября. В свою очередь, снижение цен на нефть может оказывать сдерживающий эффект", - полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Нефть остается в заметном плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

К 19:00 январские фьючерсы на Brent дорожали на 3,14%. до $79,8 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на 2,94%, до $75,05 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,71 копейки, до 89,1237 рубля, и увеличил курс евро также на 17,71 копейки, до 96,7692 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу увеличился на 11,17 копейки по отношению к четвергу и составил 89,0928 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 28,08 копейки и составил 89,2595 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 460,207 млн, из которых $412,154 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 048,053 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,31 копейки, до 96,6674 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 25,57 копейки, до 96,8969 рубля. Объем торгов евро составил 490,319 млн евро, из которых 98,8969 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 391,578 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 ноября поднялась на 9 базисных пунктов - до 15,01% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 6 базисных пунктов - до 13,94% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,01% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,53% годовых.