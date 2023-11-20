"Автодом" отложил планы IPO на 2026-27 гг. до восстановления объемов авторынка

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Контролирующее юрлицо дилерского холдинга "Автодом" реорганизовано из ООО в АО с учетом стратегической цели выхода дилера на IPO, горизонты которого пока сдвигаются с 2023-24 годов на 2026-2027 годы – до восстановления объемов рынка новых автомобилей. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор группы Андрей Ольховский.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 17 ноября организационно-правовую форму с ООО на АО сменила компания "Бридж Кэпитал", владеющая 96,9% долей в АО "Автодом". Бенефициаром этой компании является гендиректор автодилера Андрей Ольховский.

"Как мы и говорили, для компании существует стратегическая цель – IPO. Формирование корпоративной структуры – одна из задач на этом пути", - сказал Ольховский "Интерфаксу", комментируя произошедшие изменения.

Планы первичного размещения акций в открытый рынок "Автодом" анонсировал около года назад. "В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого", - сообщал дилер в своем пресс-релизе.

Впрочем, по словам Ольховского, на данный момент в компании уже исходят из более поздних сроков размещения. В 2024 году оно, как и в текущем, уже не планируется. "Это будет тогда, когда автомобильный рынок восстановится к объемам 2021 года – в 1,6 млн автомобилей. Скорее всего это 2026-2027 годы", - отметил топ-менеджер, говоря о возможных сроках IPO. В текущем году, как сообщалось, АЕБ прогнозирует, что рынок новых легковых автомобилей и LCV может достичь примерно 1 млн штук.

По словам Ольховского, объем привлечения средств в рамках IPO будет зависеть от совпадения ряда факторов. "Сейчас точные цифры очень сложно озвучить. Но цель – добиться стоимости компании более 100 млрд рублей – кажется нам амбициозной, но достижимой", - сказал владелец "Автодома".

Дилерская группа "Автодом" основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле группы бренды Aito, Audi, Aurus, BMW, BMW Motorrad, BRP, Ducati, Hongqi, Jaguar, KTM, Lamborghini, Land Rover, LiXiang, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Volvo, Zeekr. Холдинг также развивает продажи Avatr, BAIC, Belgee, Changan, Chery, Citroen, Exeed, FAW, Geely, Haval, Hisun, Hyundai, Infiniti, Jetour, JMC, Kaiyi, Kia, Mazda, Nissan, Ora, Skoda, Tank, Volkswagen и Wey. Дилер в апреле 2023 года закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. О запуске производства с новым партнером пока не сообщалось.

Выручка АО "Автодом" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года выросла на 28% до 41,2 млрд руб.

Компания имеет в обращении выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в октябре повысило рейтинг кредитоспособности АО "Автодом" до уровня ruA-, сохранив стабильный прогноз по рейтингу. Агентство отмечало, что "повышение кредитного рейтинга обусловлено увеличением степени вертикальной интеграции АО "Автодом" за счет создания уникальной производственно-финансовой экосистемы, включающей в себя дилерскую сеть, дистрибуцию, автомобильный завод, банк, лизинговую и факторинговую компании на базе приобретенных российских активов Mercedes-Benz".