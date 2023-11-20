Казначейство в 2024 году начнет пилот по использованию цифрового рубля

Пилотный режим запланирован по отдельным статьям бюджетных расходов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство в 2024 году начнет использование цифрового рубля в пилотном режиме по отдельным статьям бюджетных расходов.

Как сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы членов Совета Федерации в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финрынкам, договоренность о "пилоте" была достигнута по итогам проведенного на днях Минфином и ЦБ совещания.

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