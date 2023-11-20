Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Казначейство в 2024 году начнет пилот по использованию цифрового рубля

Пилотный режим запланирован по отдельным статьям бюджетных расходов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство в 2024 году начнет использование цифрового рубля в пилотном режиме по отдельным статьям бюджетных расходов.

Как сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы членов Совета Федерации в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финрынкам, договоренность о "пилоте" была достигнута по итогам проведенного на днях Минфином и ЦБ совещания.

Новость дополняется

Антон Силуанов Минфин РФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет пока получил 40 млрд руб. из планируемых 300 млрд налога на сверхприбыль

"Автодом" отложил планы IPO на 2026-27 гг. до восстановления объемов авторынка

Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI

Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });