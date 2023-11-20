Рубль и юань заняли 95% во взаиморасчетах по торговым операциям между РФ и КНР

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Взаиморасчеты в национальных валютах в торговле между Россией и Китаем постоянно растут, на рубль и юань уже приходится 95% всех торговых операций, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, проходящей в понедельник в Пекине.

По его словам, товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году превысит $200 млрд, а к 2030 году может быть больше $300 млрд.

"Китай - наш ключевой партнер в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. Заметен прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами. По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024-м году. К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж в $300 млрд. Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем", - цитируют в секретариате Белоусова речь первого вице-премьера на межправкомиссии.

Белоусов также отметил, что рамки инвестиционного сотрудничества России и Китая расширяются. "Благодарю за проделанную в этом году совместную работу по обновлению перечней проектов комиссии. Мы уже согласовали один значимый и шесть перспективных проектов", - сказал он.

"Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах. В автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности. Сельском хозяйстве, логистике, IT-сфере и других. В связи уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнеров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов", - заявил первый вице-премьер.