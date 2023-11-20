Трейдеры ждут снижения базовой ставки ФРС на 1 п.п. до конца 2024 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Данные об инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, подтолкнули рынки к мысли, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может начаться в скором времени и быть достаточно резким, пишет MarketWatch.

Трейдеры рынка деривативов теперь видят значительную вероятность того, что базовая ставка, которая сейчас находится в диапазоне 5,25-5,5% годовых, упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody.

Джереми Сигел из Уортонской школы заявил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией почти окончена, и сокращение ставки может начаться уже в марте.

Рынки в настоящее время почти полностью отвергли перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, при этом многие эксперты прогнозируют первое снижение ставок в июне не только в США, но и в Великобритании и в еврозоне, пишет Financial Times.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% после подъема на 4,1% в сентябре.