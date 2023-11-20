ЦБ РФ продлил ряд мер поддержки страховщиков в условиях санкций

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продлил ряд мер поддержки страховщиков в условиях санкционного давления, в том числе продлил право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию по ряду позиций до 31 декабря 2024 года, сообщил регулятор.

В том числе речь идет о сведениях "о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления, составе членов общества взаимного страхования (ОВС)", говорится в сообщении ЦБ.

Также, отмечает Банк России, участникам страхового рынка позволено временно не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, "содержащуюся в примечаниях и аудиторских заключениях к финансовой отчетности, актуарном заключении и отчете о результатах проверки актуарного заключения, предусмотренную решением совета директоров ЦБ".

У СК, согласно решению ЦБ, пока сохраняется право "не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ, а также не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров".

До 31 декабря 2024 года также откладывается применение перечня офшорных зон, утвержденного cоветом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.

Не применяются до конца следующего года требования по обязательной передаче дочерней компании ЦБ, АО РНПК, в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), "заключаемым между сторонами, доля участия одной из которых в уставном капитале другой составляет не менее 25%", отмечает ЦБ.

Страховщики жизни получают возможность далее "не применять к договорам добровольного накопительного и инвестиционного страхования жизни, содержащим условие об оплате страховой премии в рассрочку в течение пяти и более лет, требования, устанавливающие условия и порядок осуществления данного вида страхования", поясняет регулятор.