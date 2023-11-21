Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, юань слегка растет на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется с учетом начала подготовки экспортеров к налоговым платежам.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,16 руб./$1 (-24,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,34 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта продолжила укрепление на старте торгов вторника под действием указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, высокой ключевой ставки ЦБ России, а также с учетом приближения налогового периода. В таких условиях укреплению рубля пока не мешают даже перешедшие к снижению цены на нефть эталонных марок.

Нефтяные котировки немного снижаются после активного роста на прогнозах о дополнительном сокращении добычи с целью поддержания ценовой стабильности. На заседании министров стран ОПЕК+ 26 ноября планируется рассмотреть квоты добычи на будущий год. Участники картеля ранее неоднократно давали понять, что им совершенно не нравится нефть дешевле $80 за баррель, поэтому не исключено, что в воскресенье могут быть приняты превентивные меры.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,90 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,44 за баррель, что на 0,5% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает позитив: китайский CSI 300 окреп на 0,67%, японский Nikkei 225 почти не меняется, уменьшаясь на 0,05%, гонконгский Hang Seng растет на 1,28%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,93%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,74%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно на прошлой неделе, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% после подъема на 4,1% в сентябре, по данным министерства труда страны.

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин в интервью Fox Business в понедельник отметил устойчивость инфляции и сказал, что решения Федрезерва будут зависеть от ее динамики.

Во вторник вечером будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 31 октября - 1 ноября. По его итогам Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Валютные трейдеры используют отчет, чтобы оценить вероятность смещения курса Федрезерва в отношении денежно-кредитной политики.

Пока же рынок рассчитывает на завершение цикла ужесточения ДПК и ждет снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

Кроме того, во вторник национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах жилья на вторичном рынке.