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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"ЮТэйр" в январе-октябре увеличила перевозки пассажиров на самолетах на 10%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в январе-октябре 2023 года перевезла самолетами и вертолетами 5 658 004 пассажиров, сообщила пресс-служба компании.

Так, на самолетах было перевезено 5 130 539 человек (рост на 9,8%). Было перевезено также 11,7 тыс. тонн грузов (рост на 14,2%). Производственный налет вырос на 8,9% и превысил 133,9 тыс. часов.

Вертолетами перевезено 527 465 пассажиров (рост на 11,9%) и 75 141 тонна грузов (рост на 20,4%).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".

ЮТэйр
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