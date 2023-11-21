Baidu завершила III квартал с чистой прибылью, выручка выросла на 6%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. завершил третий квартал с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, а выручка их не оправдала.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 6,68 млрд юаней ($916 млн), или 18,22 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с убытком в 146 млн юаней, или 0,87 юаня на ADS, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых факторов Baidu зафиксировала прибыль на ADS в размере 20,4 юаня ($2,8) против прибыли в 16,87 юаня годом ранее.

Квартальная выручка c учетом корректировок повысилась на 6%, до 34,45 млрд юаней ($4,72 млрд).

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,39 юаня на ADS при выручке в $4,78 млрд.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в третьем квартале увеличилась на 5%, до 26,6 млрд юаней, в том числе поступления в сегменте онлайн-маркетинга выросли на 5%, до 19,7 млрд юаней.

Доход принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI повысился на 7%, до 8 млрд юаней.

ADS Baidu прибавляют в цене 2,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.